Dopo 3 anni ecco la maturità Studenti e insegnanti di Un professore 3 ci salutano stasera in tv con l' ultima puntata E sulla quarta stagione
L’ultima campanella sta per suonare anche per le 5ªB. Dopo 3 anni di studio, di cuori spezzati, di scoperte e di nuovi amori, è arrivato il momento della maturità anche in Un professore 3. Stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e, in contemporanea streaming, sulla piattaforma di RaiPlay (dove si possono vedere on demand le puntate e le stagioni già trasmesse), va in onda la sesta e ultima puntata della serie che ha per protagonista Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi e una schiera di giovani talenti del nostro panorama cinematografico e televisivo, a cominciare da Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Con i due episodi di stasera, quindi, si conclude il ciclo di studi dei ragazzi (e dei loro professori) che abbiamo conosciuto ormai nel 2021. 🔗 Leggi su Amica.it
Nel backstage di Un Professore 3, la serie debutta su Rai 1 giovedì
