Dopo 10 anni di vuoto assoluto un nuovo Team World Tour tutto italiano alle porte | Ipotesi concreta

Dopo un decennio di silenzio, si prepara il ritorno di un Team World Tour tutto italiano. Le ultime settimane sono state caratterizzate da intense manovre e incontri strategici, alimentando l’ipotesi concreta di un rilancio con sponsor italiani di primo piano. Il settore internazionale si mostra ora più aperto che mai a questa novità, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel panorama ciclistico nazionale e globale.

Grandi manovre si starebbero compiendo dietro le quinte per riavere un Team World Tour con sponsor italiani. Una realtà che manca oramai da 10 anni, da quando chiuse la Lampre-Merida la cui licenza oggi è della UA Emirates di Pogacar: "Contatti di primissimo livello".

