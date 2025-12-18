Donnarumma dietro la rapina un inferno criminale

L’estate del 2023 ha segnato un episodio drammatico per Gianluigi Donnarumma, vittima di una rapina violenta nella propria abitazione. Aggressione brutale, legature e minacce con coltelli hanno svelato un lato oscuro e inquietante di un crimine che ora si rivela ancora più sinistro, gettando ombre sulla reale portata di un inferno criminale che ha sconvolto la vita del noto portiere e della sua compagna.

La rapina subita da Gianluigi Donnarumma nell'estate del 2023, quando il portiere e la compagna Alessia Elefante furono aggrediti nella loro abitazione, legati, picchiati e minacciati con un coltello, oggi assume contorni ancora più inquietanti. Non solo per la violenza del colpo – fruttato beni per circa mezzo milione di euro – ma per ciò che è emerso successivamente dalle indagini: uno scenario criminale feroce, organizzato e guidato da giovanissimi. Nel maggio 2024 uno degli esecutori materiali della rapina, un ragazzo di 21 anni, viene trovato morto in carcere.

Uno dei ladri del furto milionario a casa Donnarumma si è suicidato in carcere dopo mesi di torture - Il suo decesso nasconde uno scenario inquietante ricostruito dagli inquirenti, un nuovo tipo di organizzazione criminale gestita da giovani ventenni che ...

Donnarumma, svolta sulla rapina a Parigi: il suicidio dell'aggressore e l’ombra della criminalità organizzata, paura per Gigio - Svolta nelle indagini sulla rapina subita da Gigio Donnarumma ai tempi del PSG: uno dei presunti aggressori si è tolto la vita in carcere, l'ombra della criminalità organizzata ... sport.virgilio.it

