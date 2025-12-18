Donna uccisa per errore dal Fentanyl | infermiera a giudizio per omicidio colposo

Una tragica fatalità scuote Ravenna: un’ infermiera è imputata per omicidio colposo dopo aver somministrato accidentalmente Fentanyl a una paziente senza prescrizione, provocando una crisi respiratoria fatale. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e la responsabilità nel settore sanitario.

Secondo la Procura di Ravenna avrebbe somministrato a una paziente un farmaco a base di Fentanyl senza che fosse stato prescritto, causando una crisi respiratoria che ha infine portato alla morte. Con questa accusa è stato chiesto il rinvio a giudizio per una infermiera di 27 anni, che dovrà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

