Donna uccisa per errore dal Fentanyl | infermiera a giudizio per omicidio colposo
Una tragica fatalità scuote Ravenna: un’ infermiera è imputata per omicidio colposo dopo aver somministrato accidentalmente Fentanyl a una paziente senza prescrizione, provocando una crisi respiratoria fatale. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e la responsabilità nel settore sanitario.
Secondo la Procura di Ravenna avrebbe somministrato a una paziente un farmaco a base di Fentanyl senza che fosse stato prescritto, causando una crisi respiratoria che ha infine portato alla morte. Con questa accusa è stato chiesto il rinvio a giudizio per una infermiera di 27 anni, che dovrà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: “Uccisa dal fentanyl per errore”, infermiera accusata di omicidio colposo
Leggi anche: Cerotto al fentanyl applicato alla paziente sbagliata: infermiera accusata di omicidio colposo
“Uccisa dal fentanyl per errore”, infermiera accusata di omicidio colposo; Uccisa dal fentanyl per errore infermiera accusata di omicidio colposo.
Infermiera per errore somministra fentanyl alla paziente sbagliata che muore poche ore dopo: "L'ha uccisa" - L'operatrice sanitaria avrebbe applicato a una donna di 90 anni un cerotto con il potente oppioide. today.it
“Uccisa dal fentanyl per errore”, infermiera accusata di omicidio colposo - Alla paziente era stato somministrato un cerotto medicale destinato a una donna morta due giorni prima. msn.com
Ravenna, Fentanyl per errore: muore una paziente. Chiesto il giudizio per l’infermiera - Avrebbe somministrato un farmaco contenente Fentanyl a una paziente alla quale non era prescritto: una disattenzione fatale, perché da quel cerotto ... corriereromagna.it
Donna investita e uccisa da camion a Ercolano: 44enne arrestato per omicidio stradale - L'operaio, alla guida del mezzo pesante in corso Resina, è stato rintracciato dai @_Carabinieri_ nella ditta per cui lavorava. La vittima aveva 77 anni @TgrRai x.com
DONNA INVESTITA E UCCISA DA CAMION A ERCOLANO: 44ENNE ARRESTATO PER OMICIDIO STRADALE - L'incidente in corso Resina. L'operaio, alla guida del mezzo pesante, è stato rintracciato dai carabinieri nella ditta per cui lavorava. La vittima ave - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.