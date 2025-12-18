Donna aggredita da un animale sul Lago Maggiore nessun attacco di un lupo

Una donna è stata segnalata come vittima di un presunto attacco di un lupo sul Lago Maggiore, suscitando preoccupazione tra i residenti e gli appassionati della zona. Tuttavia, le autorità dei Carabinieri Forestali hanno prontamente smentito questa versione, chiarendo che non ci sono prove di un attacco da parte di un animale selvatico. Restano da approfondire i dettagli per fare chiarezza sull'incidente.

Presunto attacco di un lupo, che avrebbe aggredito una donna, sopra al Lago Maggiore, ma i carabinieri forestali smentiscono tutto.É quanto accaduto a Miazzina, dove nei giorni scorsi una donna è stata aggredita da un animale fuori dalla sua abitazione, che l'avrebbe azzannata al collo e a una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

