Donna aggredita da un animale sul Lago Maggiore nessun attacco di un lupo

Una donna è stata segnalata come vittima di un presunto attacco di un lupo sul Lago Maggiore, suscitando preoccupazione tra i residenti e gli appassionati della zona. Tuttavia, le autorità dei Carabinieri Forestali hanno prontamente smentito questa versione, chiarendo che non ci sono prove di un attacco da parte di un animale selvatico. Restano da approfondire i dettagli per fare chiarezza sull'incidente.

Donna aggredita e ferita a Miazzina. E’ stato un lupo o un cane radagio? - Aggressione a una donna a Miazzina: la denuncia parla di un lupo, i carabinieri forestali smentiscono. quotidianopiemontese.it

Donna ferita da un animale a Miazzina - Riceviamo e pubblichiamo, una nota dell'Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente e della Vita Rurali, a riguardo di questo episodio, che l'Associazione sospetta possa essere stato un lupo. verbanianotizie.it

