Doni per i bambini in ospedale l' iniziativa della polizia

Gli agenti della questura di Caserta hanno portato un sorriso ai piccoli pazienti del Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale ‘Sant’Anna e San Sebastiano’. Con doni pensati per rallegrare i bambini in un momento delicato, l’iniziativa dimostra solidarietà e vicinanza, rafforzando il legame tra forze dell’ordine e comunità. Un gesto che porta speranza e conforto ai più piccoli e alle loro famiglie.

© Casertanews.it - Doni per i bambini in ospedale, l'iniziativa della polizia Gli agenti della questura di Caserta hanno fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati presso il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta. Un’occasione speciale, che si rinnova anche quest’anno, per dimostrare vicinanza e sostegno ai bambini e ai loro. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Guardia di Finanza, doni ai bambini ricoverati in ospedale e pet therapy con i cani Leggi anche: Omar, studenti e prof raccolgono soldi per fare dei doni ai bambini delle scuole e dell'ospedale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Biblioteca di Nick di Collecchio: libri e doni per i bambini ricoverati in Oncoematologia pediatrica al Maggiore; Vigili del fuoco in versione Babbo Natale: sorrisi e doni per il Natale dei bambini in Pediatria; i supereroi acrobatici fanno tappa all'ospedale buzzi di milano consegnando doni ai bambini dei reparti di pediatria; GRAZIE AD ASSOCIAZIONE GIULIA ODV, “ARS ET LABOR”, “ADAMANT BASKET FERRARA”, “VIS 2008 BASKET” E L’ISTITUTO ORIO VERGANI ARRIVANO DONI PER I PICCOLI PAZIENTI RICOVERATI A CONA. Natale alla pediatria di Varese con i doni di Una mano per il futuro - I volontari della neonata associazione di Caronno Varesino hanno consegnato doni ai bambini ricoverati al Del Ponte: un gesto di solidarietà e attenzione per i piccoli malati e le loro famiglie ... varesenews.it Il cuore dei giovani imprenditori: consegnati ad Abio i doni per i bambini ricoverati negli ospedali comaschi - Nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre, nella sede comasca di Confartigianato Imprese Como, i Giovani Imprenditori hanno consegnato ai volontari di ABIO Como ODV i giochi raccolti nell’ambito dell’iniz ... comozero.it

Festività e sorrisi all'ospedale Cervello: un pony vestito da Babbo Natale per distribuire doni ai bambini - La magia del Natale è arrivata nei reparti pediatrici dell’ospedale Cervello di Palermo grazie a Stitch, un piccolo pony shetland di cinque anni. lasicilia.it

4a Operazione annuale Slitta di Babbo Natale

I bambini della scuola primaria "Federigo Tozzi" consegnano manufatti e doni ai reparti pediatrici dell’Aou Senese - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.