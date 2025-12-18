Donald Trump all’attacco il carovita tutta colpa di Biden | Ho ereditato un disastro | ma arriva un boom economico mai visto – Il video

Donald Trump lancia un’accusa diretta contro Joe Biden, attribuendo al presidente attuale la responsabilità dell’aumento dei prezzi e del carovita. Nel suo discorso di quasi venti minuti, l’ex presidente si presenta come il promotore di un imminente boom economico, promettendo di risollevare le sorti del paese. Un intervento deciso e schietto, che mette in discussione l’attuale amministrazione e riafferma la propria visione di rinascita economica.

Donald Trump sceglie la strada dell’offensiva frontale per il suo discorso alla nazione di quasi venti minuti. Con un tono risentito, a tratti rabbioso, il presidente americano ha sostanzialmente scaricato sul suo predecessore Joe Biden ogni responsabilità su quel che va male. A cominciare dal carovita: «Undici mesi fa ho ereditato un disastro e lo sto risolvendo», ha attaccato, senza mai nominare esplicitamente Biden. Non è un momento facile in realtà per lo stesso Trump. Secondo l’ultimo rilevamento Gallup, il gradimento di Trump è crollato al 36%, il dato più basso da quando è tornato alla Casa Bianca, appena sopra il minimo storico toccato dopo l’assalto al Congresso il 6 gennaio 2021. 🔗 Leggi su Open.online

