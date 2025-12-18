Dona Un Sorriso un Giocattolo in Pediatria | ritorna l' evento solidale

Ritorna nel 2025 l’evento solidale “Dona un Sorriso, Un Giocattolo in Pediatria”, promosso da Donation Italia A.P.S. (www.donationitalia.org). Un’iniziativa nata per regalare sorrisi e conforto ai bambini in ospedale, attraverso la donazione di giocattoli. Un gesto semplice che fa la differenza, rafforzando il valore del dono e della solidarietà. Un’occasione per contribuire a rendere più sereno il percorso di tanti piccoli pazienti.

