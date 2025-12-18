Dominik Paris si conferma protagonista sulla Saslong, ottenendo un'importante terza posizione nella prima libera di Coppa del Mondo a Val Gardena. Il suo ottimo inizio di stagione testimonia il suo talento e determinazione, mentre Odermatt domina la gara, aggiudicandosi la vittoria. Un risultato che rafforza la sua presenza tra i migliori e alimenta le attese per le prossime sfide sulla neve italiana.

© Lapresse.it - Dominik Paris terzo nella discesa di Cdm in Val Gardena: vince Odermatt

Dominik Paris conferma l’ottimo avvio di stagione in Coppa del Mondo e conclude al terzo posto nella prima delle due libere sulla Saslong, in Val Gardena. Marco Odermatt si ripete e trionfa nuovamente dopo la partenza ritardata e una serie infinita di interruzioni a causa della nebbia. L’elvetico precede il connazionale Franjo Von Allmen, che trova il primo podio della stagione. Paris a chiude con 19 centesimi di ritardo precedendo il francese Nils Allegre. Grande prestazione di un altro transalpino, Nils Alphand, che con il pettorale 47 ha concluso quinto, ma sognando addirittura la vittoria, visto che ha perso quasi quattro decimi nel solo ultimo tratto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

