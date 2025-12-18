Dominik Paris sul podio in Val Gardena | C’è questo motore dentro che ancora va…Posso ancora limare qualcosa

Dominik Paris dimostra di essere ancora competitivo, salendo sul podio nella Val Gardena. Dopo una prima discesa avvincente, il campione italiano si posiziona terzo, confermando il suo talento e la sua determinazione. Nonostante le sfide climatiche, Paris si prepara a limare ulteriormente il suo tempo, alimentando le aspettative per le prossime gare e sottolineando il suo spirito indomabile sulle piste.

Dominik Paris è terzo dopo i primi 22 atleti nella prima discesa maschile della Val Gardena, recupero di quella di Beaver Creek, al momento interrotta per nebbia. L’azzurro, in attesa della ripresa della gara, ha tracciato un bilancio di quanto fatto ai microfoni di Rai Sport HD. L’ analisi di Paris: “ Direi che è un buon riscaldamento per le due gare di domani e dopodomani, comunque sicuramente sono soddisfatto. È stata un’ottima gara, mi manca qualcosa, ma comunque un po’ ancora devo aggiustare qualcosa se voglio essere ancora un po’ più veloce. La fiducia e la solidità sugli sci ci sono, la scorrevolezza è tornata “. 🔗 Leggi su Oasport.it

