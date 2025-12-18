Domani l' inviato Witkoff incontra i mediatori per la fase 2 della pace a Gaza

Domani a Miami, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff si riunirà con rappresentanti di Qatar, Egitto e Turchia per avanzare nella fase 2 dell'accordo di pace a Gaza. Un incontro cruciale che potrebbe segnare un passo importante verso la stabilità e la fine del conflitto nella Striscia, coinvolgendo attori chiave della regione in un dialogo volto a trovare soluzioni durature.

© Iltempo.it - Domani l'inviato Witkoff incontra i mediatori per la fase 2 della pace a Gaza L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff incontrerà domani a Miami alti funzionari di Qatar, Egitto e Turchia per discutere la prossima fase dell'accordo americano per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Lo riporta Axios citando un funzionario della Casa Bianca e altre due fonti, secondo cui gli Stati Uniti e gli altri tre paesi mediatori percepiscono che sia Israele che Hamas stanno rallentando l'attuazione della seconda fase dell'accordo e sono interessati a mantenere l'attuale status quo. La prima fase dell'accordo è entrata in vigore il 10 ottobre scorso, ma c'è una fase di stallo perché Hamas non ha consegnato l'ultimo corpo di un ostaggio rapito il 7 ottobre 2023.

Berlino: l'inviato Usa Witkoff incontrerà Zelensky e i leader europei ma avrebbe riferito che è "stanco di riunioni" senza passi avanti

Gli Usa pronti a votare garanzie per Kiev. E Witkoff incontra Zelensky in Germania - Il più grande timore di Volodymyr Zelensky e dei negoziatori ucraini è la possibilità di un nuovo attacco russo, anche dopo la firma di un piano di pace.

