Dolci preparati da chef e giocattoli donati ai bimbi di Pediatria | Emozione indescrivibile

Un gesto di solidarietà e dolcezza ha riempito di emozione il reparto di Pediatria. Chef e donatori hanno portato prelibatezze appena sfornate e giocattoli, regalando sorrisi e momenti di felicità ai piccoli ricoverati. Un’iniziativa che ha dimostrato come la condivisione possa trasformare un’esperienza difficile in un ricordo speciale, creando un’atmosfera di calore e speranza per i bambini e le loro famiglie.

BRINDISI - Pasticciotti, panettoni, biscotti al cioccolato e giocattoli donati alle bimbe e ai bimbi ricoverati in ospedale. Un gesto per manifestare vicinanza, sostegno e anche un pizzico di leggerezza, a pochi giorni dal Natale, sia ai piccoli degenti che alle loro famiglie, spesso alle prese. Un'iniziativa promossa dall'Associazione cuochi brindisini in collaborazione con Pro loco San Donaci, Protezione civile San Donaci, diverse aziende e volontari del territorio

