Docenti animati da antimilitarismo cieco Coppe lascia l' Università di Bologna

Danilo Coppe ha deciso di lasciare l’Università di Bologna in seguito alla controversia legata al corso di filosofia non autorizzato per gli allievi dell’Accademia militare di Modena. La vicenda ha acceso un dibattito acceso su temi di antimilitarismo e libertà accademica, suscitando reazioni e riflessioni tra docenti e studenti. Un episodio che evidenzia le tensioni tra ideali e istituzioni nel contesto universitario italiano.

La vicenda legata al corso di filosofia non autorizzato per gli allievi dell'Accademia militare di Modena ha lasciato strascichi: Danilo Coppe ha annunciato la decisione di interrompere la propria collaborazione con l' Università di Bologna. La scelta è stata formalizzata attraverso una lettera di dimissioni, definite dallo stesso Coppe "revocabili in caso di retromarcia dell'ateneo". Coppe è un geominerario esplosivista con una lunga esperienza professionale. Nel corso della sua carriera ha partecipato, tra l'altro, alle analisi sull'ordigno esploso il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna e ha curato la demolizione con dinamite dei resti del Ponte Morandi di Genova.

