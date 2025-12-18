Docente con lauree false condannato dalla Corte dei Conti a restituire 63mila euro | Avevo bisogno di lavorare Nessuno si è mai lamentato

Un docente condannato dalla Corte dei Conti per aver falsificato i propri titoli di studio, con una richiesta di restituzione di 63mila euro. L'uomo, che ha ammesso di aver agito per necessità di lavoro, sostiene di non aver mai causato disagi. La vicenda evidenzia l'importanza della trasparenza e dell'integrità nel mondo dell'istruzione, suscitando riflessioni sulla responsabilità e sulle conseguenze delle proprie azioni.

La Corte dei Conti della Lombardia ha disposto la restituzione di 63mila euro nei confronti di un insegnante che aveva dichiarato titoli di studio mai conseguiti. L'uomo aveva attestato il possesso di una laurea in Ingegneria gestionale conseguita a Napoli con votazione di eccellenza e specializzazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

