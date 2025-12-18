Dl lavoro | via libera della Camera con 143 sì
La Camera approva il DL sicurezza nei luoghi di lavoro con 143 voti favorevoli, segnando un passo importante per la tutela dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni. Un provvedimento che mira a rafforzare le norme di sicurezza, promuovendo ambienti di lavoro più sicuri e responsabili. La decisione rappresenta un nuovo capitolo nella legislazione italiana dedicata alla tutela della salute dei lavoratori.
Roma, 18 dic (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato, con 143 sì, 105 no e 3 astenuti, il Dl sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Dl economia: via libera della Camera con 137 sì
Leggi anche: Dl lavoro: governo pone fiducia in aula alla Camera
Brevi e brevissime – Lavoro; DL Sicurezza sul lavoro 159/2025: il Senato approva con fiducia. Il testo al vaglio della Camera; Dl sicurezza lavoro: ok fiducia Camera, entro domani il via libera definitivo; Decreto Milleproroghe. Il Governo allunga i tempi sulla non autosufficienza. Scudo penale, libera professione infermieri e flessibilità assunzioni estesi al 2026. Ecco tutte le novità.
Dl lavoro: via libera della Camera con 143 sì - L'aula della Camera ha approvato, con 143 sì, 105 no e 3 astenuti, il Dl sicurezza nei luoghi di lavoro. iltempo.it
Ministero Lavoro, con il dl nuovi strumenti per la sicurezza - Nel decreto sicurezza sul lavoro, convertito in legge, sono contenuti nuovi strumenti per la riduzione del rischio infortunistico e la promozione della cultura della sicurezza. ansa.it
Dl sicurezza lavoro: ok fiducia Camera, entro domani il via libera definitivo - No aliquote Inail in bonus se condanne per violazioni gravi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com
Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/decreto-sicurezza-lavoro-via-libera-definitivo-camera-e-legge-ecco-cosa-cambia-AI8CtcR #Manovra #Governo #transizione - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.