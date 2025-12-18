Divertimento feste e un po' di magia | gli eventi dell' ultimo fine settimana prima di Natale

Il countdown natalizio è iniziato e il weekend prima di Natale si riempie di eventi magici e festosi per tutta la famiglia. Tra luci scintillanti, musica e atmosfere incantate, le occasioni per divertirsi e condividere momenti speciali si moltiplicano. Un’ultima opportunità per vivere la magia del Natale prima di immergersi completamente nei festeggiamenti più attesi dell’anno.

A Natale mancano pochi giorni e il weekend prima della festa più amata dell'anno regala diversi appuntamenti a tema dedicati a grandi e piccoli. Anche in questa occasione, la redazione di Chieti Today ha selezionato alcuni degli eventi più interessanti, ma è possibile consultarli tutti cliccando. Gardaland Magic Winter 2025: Magia e Divertimento. Incanto, divertimento e meraviglia con Funny Magic Show alla Casa del Teatro - Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026 torna a Torino, alla Casa del Teatro, l'atteso appuntamento con la magia: uno spettacolo per tutta la famiglia con artisti di fama internazionale

Natale 2025: come viverlo con magia nei parchi divertimento d’Italia - Gardaland, Leolandia, Italia in Miniatura: sono tanti i parchi divertimento che per Natale 2025 offrono attrazioni a tema. bimbisaniebelli.it

La magia delle feste, Gioiosa Ionica s’inebria col Pittejia Fest - Il Natale a Gioiosa Ionica quest’anno si accende in modo speciale con l’evento Pittejia Fest- cn24tv.it

IL 25 DICEMBRE alle ore 20:30h NON PRENDERE IMPEGNI Auguriamoci buone feste tra una tombolata e tanto altro divertimento,passeremo una bellissima serata al Teatro Gloria Cinema con unico obiettivo: DIVERTIMENTO E SPENSIERATEZZA. PR - facebook.com facebook

