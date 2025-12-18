Distraggono il gioielliere e rubano un ciondolo d' oro da 600 euro | arrestate dai carabinieri
Un episodio di furto si è verificato ieri mattina a Omegna, quando due persone hanno distratto il gioielliere prima di impossessarsi di un ciondolo d’oro del valore di 600 euro, poi fuggendo dal negozio. Grazie all’intervento dei carabinieri, i responsabili sono stati prontamente arrestati. La vicenda mette in luce l’importanza di misure di sicurezza efficaci per tutelare commercianti e clienti.
Prima distraggono il gioielliere, poi rubano un ciondolo d'oro da 600 euro ed escono dal negozio.É successo nella mattinata di ieri, mercoledì 17 dicembre, a Omegna. Per il furto sono state arrestate dai carabinieri due donne di 22 e 49 anni, domiciliate nella provincia di Novara.Le ladre fermate. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Rubano 600 euro di Gratta e Vinci, fermati dai carabinieri prima di incassare le vincite
Leggi anche: Il video delle ladre che distraggono il cassiere e rubano 4mila euro
Distraggono il gioielliere e rubano un ciondolo d'oro da 600 euro: arrestate dai carabinieri - Prima distraggono il gioielliere, poi rubano un ciondolo d'oro da 600 euro ed escono dal negozio. novaratoday.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.