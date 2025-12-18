Distraggono il gioielliere e rubano un ciondolo d' oro da 600 euro | arrestate dai carabinieri

Un episodio di furto si è verificato ieri mattina a Omegna, quando due persone hanno distratto il gioielliere prima di impossessarsi di un ciondolo d’oro del valore di 600 euro, poi fuggendo dal negozio. Grazie all’intervento dei carabinieri, i responsabili sono stati prontamente arrestati. La vicenda mette in luce l’importanza di misure di sicurezza efficaci per tutelare commercianti e clienti.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.