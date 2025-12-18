Distraggono il gioielliere e rubano un ciondolo d' oro da 600 euro | arrestate dai carabinieri

Nella mattinata di ieri, a Omegna, due persone hanno distratto un gioielliere per rubare un ciondolo d’oro del valore di 600 euro. L’episodio, avvenuto nel negozio locale, ha portato all’arresto dei responsabili da parte dei carabinieri, che hanno prontamente intervenuto per assicurare alla giustizia i responsabili di questo furto.

© Novaratoday.it - Distraggono il gioielliere e rubano un ciondolo d'oro da 600 euro: arrestate dai carabinieri Prima distraggono il gioielliere, poi rubano un ciondolo d'oro da 600 euro ed escono dal negozio.É successo nella mattinata di ieri, mercoledì 17 dicembre, a Omegna. Per il furto sono state arrestate dai carabinieri due donne di 22 e 49 anni, domiciliate nella provincia di Novara.

Rubano un ciondolo in una gioielleria di Omegna, arrestate dai Carabinieri due donne

