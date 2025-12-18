Diritto allo studio assesore Barcaioli | Dal 2025-26 l’università diventa un privilegio

L’assessore Barcaioli denuncia un futuro incerto per l’accesso all’università, affermando che dal 2025-26 diventerà un privilegio. Le recenti modifiche alle borse di studio sollevano preoccupazioni sulla sostenibilità del diritto allo studio, evidenziando come la mancanza di risorse possa compromettere il percorso di migliaia di giovani italiani. Un allarme che richiama l’attenzione sulla necessità di politiche più responsabili e inclusive.

© Laprimapagina.it - Diritto allo studio, assesore Barcaioli: “Dal 2025-26 l’università diventa un privilegio” “Quello che sta accadendo sulle borse di studio universitarie è un atto di grave irresponsabilità politica, perché senza risorse strutturali si mette in discussione l’accesso stesso all’università per migliaia di ragazze e ragazzi”. Queste le parole dell’assessore all’Istruzione della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, riguardo il futuro delle borse di studio universitarie, alla luce dei dati discussi in sede di X Commissione Stato-Regioni, dedicata all’istruzione, che delineano uno scenario allarmante a partire dal 2025-26. I numeri non lasciano spazio a letture ottimistiche. Per l’anno accademico 20242025 il riparto complessivo ammonta a 881,8 milioni di euro, grazie anche ai 288 milioni di risorse Pnrr. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it Leggi anche: Diritto allo studio: grazie all’Università, a Parma garantito il 100% delle borse per le persone aventi diritto Leggi anche: Studenti in presidio all'Università: "Basta aule sovraffollate, più fondi per il diritto allo studio" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Diritto allo studio, Barcaioli: "Sempre meno fondi alle borse di studio, così l'Università diventa un privilegio" - 26 finanziamenti ridotti di 174 milioni, serve programmazione stabile da parte del governo" ... perugiatoday.it

Barcaioli, più fondi per borse studio e trasporti studenti - La Regione Umbria ha stanzia 7,69 milioni di euro per borse di studi e trasporti destinati agli studenti relativamente all'anno 2025- ansa.it

Dalla Regione nuovi fondi per borse di studio universitarie - La Giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore all'Istruzione Fabio Barcaioli, ha approvato la delibera che incrementa di 7 milioni e mezzo di euro le risorse destinate alle borse di ... ansa.it

Diritto allo studio dei dipendenti, quanti permessi deve riconoscere l’azienda - facebook.com facebook

#ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria Aggiornamento del Piano regionale per il diritto allo studio universitario. Respinto l'odg 250, presentato da @simonedangelo (PD), collegato al Nadefr 2026-2028 regione.liguria.it/homepage-consi… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.