Dirigenti scolastici neoassunti anno di prova 2025 26 | piattaforma attiva dal 19 dicembre

La piattaforma dedicata ai dirigenti scolastici neoassunti per l'anno di prova 2025/26 sarà attiva dal 19 dicembre, in linea con le linee operative del 26 novembre. Questo percorso di formazione e valutazione rappresenta un passaggio fondamentale per garantire un avvio efficace e conforme alle nuove direttive, supportando i dirigenti nel loro ruolo e nelle sfide dell’anno scolastico.

