Dirigenti scolastici neoassunti anno di prova 2025 26 | piattaforma attiva dal 19 dicembre
La piattaforma dedicata ai dirigenti scolastici neoassunti per l'anno di prova 2025/26 sarà attiva dal 19 dicembre, in linea con le linee operative del 26 novembre. Questo percorso di formazione e valutazione rappresenta un passaggio fondamentale per garantire un avvio efficace e conforme alle nuove direttive, supportando i dirigenti nel loro ruolo e nelle sfide dell’anno scolastico.
Con le linee operative del 26 novembre è stato definito il percorso di formazione e prova dei dirigenti scolastici immessi in ruolo per l’anno scolastico 20252026. L'articolo Dirigenti scolastici neoassunti, anno di prova 202526: piattaforma attiva dal 19 dicembre . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Anno di prova 2025/26 per i 326 dirigenti scolastici neoassunti: in arrivo la nota ministeriale con le linee operative. Dal 19 dicembre attiva la piattaforma
Leggi anche: SNV 2025/26: dal 3 dicembre attiva la piattaforma RAV per i CPIA
Docenti neoassunti: incontri introduttivi e conclusivi per 6 ore, di cui 3 da INDIRE; Periodo di formazione e prova dei docenti neo assunti, pubblicata la circolare con le modalità per l'anno scolastico 2025/26; Periodo di prova docenti neoassunti, obbligatorie 12 ore di peer to peer; Anno di prova dei docenti neoassunti: come funziona la valutazione del percorso di formazione.
Docenti neoassunti 2025/26, qual è il ruolo del Dirigente Scolastico nell’anno di prova - Docenti neoimmessi in ruolo 2025/26: pubblicata la nota del Ministero dell’istruzione e del Merito n. orizzontescuola.it
Valutazione Dirigenti scolastici, al via il percorso di formazione da dicembre a maggio: linee guida - La nota 82086 del 21 novembre 2025 stabilisce le linee guida operative per il percorso obbligatorio di formazione e valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti per l’anno scolastico 2025/2026. tecnicadellascuola.it
Anno di prova dei docenti neoassunti: come funziona la valutazione del percorso di formazione - È l’articolo 13 del Decreto Ministeriale 226/2022, richiamato dalla nota 95371 dell’11 dicembre 2025, a delineare in modo puntuale le modalità di valutazione del percorso di formazione e di prova in s ... tecnicadellascuola.it
Togliete i social ai dirigenti scolastici influencer: loro possono dire tutto, ma se tu osi criticarli pubblicamente si crucciano assai e ti portano in tribunale - facebook.com facebook
Il Senato ha approvato un emendamento di Fratelli d'Italia che modifica la natura delle graduatorie del concorso ordinario per dirigenti scolastici. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.