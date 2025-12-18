Direttamente dal Kenya arriva una delle esultanze più assurde della storia | tutti temevano il peggio | Domeniche Bestiali

Dal cuore del Kenya, un’esultanza che ha fatto il giro del mondo: incredibile, imprevedibile e assolutamente iconica. In Domeniche Bestiali, il calcio si rivela nella sua forma più autentica, tra momenti di pura genialità e spontaneità. Un appuntamento imperdibile per chi ama il lato più genuino e sorprendente dello sport più popolare del pianeta.

Il pallone non è sempre rose e fiori, a volte può diventare tedioso, può stancare. E nelle Domeniche Bestiali è giusto che questa cosa si manifesti, mostrando la solita genialitàrusticità nel farlo ovviamente. Può stancare stare seduti in panchina per tanto tempo, ad esempio, talmente tanto da rendere difficile raggiungere il bagno. Può stancare l'essere costretti a fare la raccolta differenziata e può stancare anche il ricordo di un odiatissimo ex. E allora ecco che le Domeniche Bestiali si attrezzano per esorcizzare, a pane e mortadella, questi demoni. ADUK-WOW L'eroe di giornata è senza dubbio Ebenezer Adukwaw, calciatore ghanese che già meriterebbe di essere in questa rubrica, sotto Natale, solo per il nome.

