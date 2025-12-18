DIRETTA Tutte le notizie del 18 dicembre | Bastoni risponde sull’interesse del Barcellona le formazioni UFFICIALI di Napoli-Milan

Resta aggiornato su tutte le notizie del 18 e 19 dicembre con le ultime novità dal mondo del calcio. Dall’interesse del Barcellona per Bastoni alle formazioni ufficiali di Napoli-Milan, la nostra redazione di Calciomercato.it ti offre aggiornamenti in tempo reale, commenti e approfondimenti. Non perdere nessuna news, seguici per essere sempre informato sulle vicende più calde del calcio italiano e internazionale.

© Calciomercato.it - DIRETTA Tutte le notizie del 18 dicembre: Bastoni risponde sull’interesse del Barcellona, le formazioni UFFICIALI di Napoli-Milan Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, giovedì 19 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. Napoli-Milan, le formazioni ufficiali (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con noi le Notizie di giovedì 18 dicembre! 19:29 18 Dicembre Napoli-Milan, le Formazioni UFFICIALI. Semifinale Supercoppa – LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-MILAN: NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani; Politano, Elmas, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund. 🔗 Leggi su Calciomercato.it Leggi anche: DIRETTA | Tutte le notizie del 7 dicembre: Lazio-Bologna 1-1, le formazioni UFFICIALI di Napoli-Juve Leggi anche: DIRETTA Tutte le notizie del 14 dicembre: idea scambio Frattesi-Thuram, le formazioni UFFICIALI di Milan-Sassuolo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tutte le news sul calcio in; Il calendario delle partite di Conference League; Dove vedere Napoli-Milan e Losanna-Fiorentina, sport in tv del 18 dicembre; Dove vedere il Napoli stasera in diretta streaming. DIRETTA Tutte le notizie del 18 dicembre: il Marsiglia torna su Locatelli, sogno Lewandowski più lontano per il Milan - it: dalla Juve al Milan e all'Inter, aggiornamenti in tempo reale ... calciomercato.it

