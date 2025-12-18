La sfida tra Losanna e Fiorentina si sblocca grazie a Sigua, che porta in vantaggio i padroni di casa. Al 72’, il gioco si intensifica con il primo cartellino giallo, assegnato a Moise Kean per un intervento scorretto. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per non perdere nessuna emozione di questa importante partita.

© Firenzetoday.it - DIRETTA / Losanna-Fiorentina 1-0, Sigua sblocca il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA72' Primo cartellino giallo ai danni di Moise Kean, che entra in ritardo su Levica dopo lo stop sbagliato in area.71' ANCORA LOSANNA PERICOLOSO! Butler arriva al limite dell'area e calcia in porta ma con tanto spazio a disposizione non dà potenza al tiro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Losanna Fiorentina 1-0 LIVE: viola sotto, gol di Sigua

Leggi anche: Losanna Fiorentina 0-0 LIVE: inizia il match!

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Conference League, Losanna-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Conference League, oggi Losanna-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Conference League: le probabili formazioni di Losanna-Fiorentina; Dove vedere Losanna-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Losanna-Fiorentina 1-0: diretta live e risultato in tempo reale - Fiorentina di Giovedì 18 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net