DIRETTA Losanna-Fiorentina 1-0 Sigua sblocca il match
La sfida tra Losanna e Fiorentina si sblocca grazie a Sigua, che porta in vantaggio i padroni di casa. Al 72’, il gioco si intensifica con il primo cartellino giallo, assegnato a Moise Kean per un intervento scorretto. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per non perdere nessuna emozione di questa importante partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA72' Primo cartellino giallo ai danni di Moise Kean, che entra in ritardo su Levica dopo lo stop sbagliato in area.71' ANCORA LOSANNA PERICOLOSO! Butler arriva al limite dell'area e calcia in porta ma con tanto spazio a disposizione non dà potenza al tiro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
