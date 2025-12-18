DinDonDan 3 milioni di utenti per l’App che aiuta i fedeli a trovare la Messa

Con oltre 3 milioni di utenti nel 2025, “DinDonDan” si conferma come l’app di riferimento per trovare facilmente gli orari delle Messe. Un successo internazionale che testimonia il suo ruolo fondamentale per pellegrini e fedeli di tutto il mondo, specialmente a Roma. Un risultato che rende questa piattaforma uno degli strumenti digitali più consultati nel panorama religioso globale.

DinDonDan, l’App che permette di trovare facilmente gli orari delle Messe, chiude l’Anno Giubilare con un risultato di portata internazionale: oltre 3 milioni di persone l’hanno utilizzata nel corso del 2025, confermandola come uno degli strumenti digitali più consultati dai pellegrini a Roma e dai fedeli in tutto il mondo. Durante l’Anno Giubilare, grazie anche alla collaborazione con il Dicastero per l’Evangelizzazione, milioni di persone hanno potuto trovare la Messa in modo semplice, ovunque si trovassero. “La mission del progetto – nato nel 2018 – continua: supportare la Chiesa con strumenti digitali utili e accessibili, rendendo la partecipazione alla Messa più facile per tutti, in ogni Paese del mondo”, dichiarano i fondatori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

