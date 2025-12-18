Dinastia un disco sull’amore disilluso | esce Amori e altri cliché

Dinastia torna con “Amori e altri cliché”, un album che esplora l’amore nella sua realtà più cruda e disillusa. Un viaggio tra sentimenti autentici, ironia e fragilità, pensato per chi si riconosce nelle contraddizioni di un cuore in cerca di sincerità. Un disco che invita a riflettere e a confrontarsi con le proprie emozioni, senza filtri né maschere. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.

