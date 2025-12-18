Dimmelo sottovoce | uno young-adult che urla invece di sussurrare – Recensione

In un mondo dove il silenzio è d’oro, Kami sceglie di gridare invece di sussurrare, sfidando le aspettative e i limiti. La giovane protagonista di

La giovane Kamila – per tutti Kami – ha ogni cosa sotto controllo, o almeno questo è ciò che si racconta. Gli studi vanno bene, la vita sociale è al top, l’immagine pubblica è curata con attenzione maniacale nel suo ruolo di cheerleader. Ma un giorno i fratelli Di Bianco tornano improvvisamente nella casa accanto alla sua dopo sette anni di assenza e quel castello di certezze crolla in poche ore. In Dimmelo sottovoce la ricomparsa dei due ragazzi riaccende in lei emozioni dimenticate. Thiago le aveva rubato il primo bacio quando erano bambini, mentre Taylor era il suo migliore amico e protettore instancabile. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

