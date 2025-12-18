Dimezzata la condanna per Caffo | due anni per maltrattamenti

La Corte d’Appello di Milano ha ridotto la condanna di Leonardo Caffo a due anni di reclusione per maltrattamenti, sospendendo la condizionale. La decisione arriva dopo l’accordo tra le parti, segnando una svolta nel procedimento giudiziario.

La Prima sezione penale della Corte d’Appello del tribunale di Milano ha condannato Leonardo Caffo a 2 anni di reclusione per maltrattamenti, con sospensione della condizionale, accettando il concordato tra le parti. La pena è stata ritederminata e dimezzata rispetto a quanto inflitto in primo grado. La Corte ha assolto il filosofo dall’accusa per lesioni perché il fatto non costituisce reato. Caffo dovrà intraprendere un percorso per uomini maltrattanti. La giovane ex fidanzata, già risarcita con circa 45 mila euro, ha revocato la costituzione di parte civile. "Abbiamo fatto un concordato, a volte bisogna cedere delle cose per andare avanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

