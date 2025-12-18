DiMartedì delirio di Serena Bortone | Segnale di decadimento della democrazia

Nella puntata di DiMartedì, Serena Bortone si scaglia contro il governo, definendo il clima politico un

Pur di attaccare il governo si tirano in ballo anche i giornalisti sotto scorta, che col governo, ovviamente, non c'entrano nulla. Ma tant'è. A DiMartedì, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris è stata ospite Serena Bortone.Una rediviva Bortone, la quale dopo i "fasti" della presunta censura ad Antonio Scurati (faccendo ormai più che stagionata) torna a menar fendenti contro il centrodestra. Con accuse che però non reggono, "Io porto un dato - ha esordito così la giornalista -. Nel primo semestre del 2025 ci sono stati il 76% in più di intimidazioni verso i giornalisti rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

