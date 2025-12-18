Dilettanti Montombraro | preso Cinquegrano

Il mercato estivo del Montombraro si riscalda con tre nuovi arrivi: dalla Cittadella arriva il giovane centrocampista Matteo Rovatti, mentre in attacco si uniscono Riccardo Prandini dall’Arcetana e Yves Benoit Bationo dal Salsomaggiore. Un’operazione strategica per rinforzare la rosa e puntare a obiettivi ambiziosi, con un mix di gioventù e esperienza.

© Sport.quotidiano.net - Dilettanti. Montombraro: preso Cinquegrano Il Formigine piazza tre colpi. Dalla Cittadella arriva in prestito il centrocampista Matteo Rovatti (2005), per l’attacco Riccardo Prandini (2006) dall’Arcetana, poi l’altro centrocampista Yves Benoit Bationo dal Salsomaggiore (‘93). In Promozione colpo grosso del Montombraro in attacco con Gennaro Cinquegrano (2004, in foto col presidente Predieri) ex Vianese e Bibbiano. La Solierese è in pole sulla punta 2005 Pietro Bernabiti. Il difensore Posponi saluta lo United Carpi e va alla Riese. Il Camposanto ha liberato il centrocampista Alessio Bonomi (2006, va al Baracca Beach) e il difensore Nicola Telicki (2007, va alla Solarese). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Mercato dilettanti. Cinquegrano passa al Montombraro. Galantini a Scandiano? Leggi anche: Calcio Dilettanti. Il Montombraro porta a casa un doppio colpo. Lazzaretti per la Solierese, lo United libera Albertini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mercato dilettanti. Cinquegrano passa al Montombraro. Galantini a Scandiano? - Formigine scatenato, piazza tre colpi: dalla Cittadella arriva in prestito il centrocampista Matteo Rovatti (2005), per l’attacco Riccardo Prandini ... ilrestodelcarlino.it

Dilettanti. Montombraro: preso Cinquegrano - Dalla Cittadella arriva in prestito il centrocampista Matteo Rovatti (2005), per l’attacco Riccardo Prandini ... msn.com

#Dilettanti - #Promozione - Il #Montombraro non va oltre il pari contro il fanalino di coda #Casalgrande - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.