Digitalizzazione le imprese bergamasche più mature della Lombardia e del Paese

Nel panorama italiano, Bergamo si distingue come una delle realtà più avanzate nella digitalizzazione delle imprese. La città si conferma un esempio di maturità digitale, superando molte altre regioni e contribuendo a rafforzare il ruolo di leader dell’innovazione nel territorio lombardo e nazionale. Un esempio di come l’adozione di tecnologie digitali possa rappresentare un vantaggio competitivo e un motore di crescita per le aziende locali.

Bergamo si conferma uno dei territori più avanzati in Italia sul fronte della digitalizzazione delle imprese. È quanto emerge dai dati presentati mercoledì 17 dicembre al PID Open Day, ospitato al Point di Dalmine, durante l’iniziativa promossa dal Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Bergamo, gestito da Bergamo Sviluppo, Azienda Speciale camerale. I numeri raccontano un sistema imprenditoriale che ha compiuto un salto strutturale nella maturità digitale, oggi superiore sia alla media lombarda sia a quella nazionale. Su una scala da 0 a 4, Bergamo raggiunge infatti quota 2,47, contro il 2,42 della Lombardia e il 2,28 dell’Italia, confermandosi come uno dei territori più pronti ad affrontare la doppia transizione digitale ed ecologica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Imprese femminili in diminuzione in Lombardia. E tra le under 30 il calo diventa emorragia Leggi anche: La mappa del credito in Lombardia: imprese, 2 miliardi in più ma meno prestiti alle piccole Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Digitalizzazione, le imprese bergamasche più “mature” della Lombardia e del Paese - PID Open Day della Camera di Commercio di Bergamo: in otto anni 10,5 milioni di euro investiti. bergamonews.it

Il futuro dell’ecosistema dell’innovazione bergamasco: più sinergie, competenze e lavoro - Dal confronto emerso durante la tavola rotonda del PID Open Day, che si è tenuta mercoledì 17 dicembre al Point di Dalmine, prende forma una visione condivisa sul futuro dell’ecosistema dell’innovazio ... bergamonews.it

Imprese, presentato il nuovo bando 'Voucher Digitalizzazione PMI' - Vicepresidente Angelilli: «Una misura strategica che coinvolge diversi aspetti del business aziendale - regione.lazio.it

Presentati a Bari i risultati del progetto ConfIN Hub di Confindustria, che offre alle piccole e micro imprese servizi gratuiti per favorire l’impiego dell’Intelligenza Artificiale, della digitalizzazione in genere e della cybersecurity. Per le medie imprese i servizi di Co - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.