Difesa baltica | la Lituania accelera sulla spesa militare l’Estonia costruisce bunker al confine con la Russia
La regione baltica intensifica i propri sforzi di difesa: la Lituania punta a record di spesa militare con acquisti strategici, mentre l’Estonia si prepara con la costruzione di bunker al confine russo. In un contesto di crescente tensione, i paesi della regione rafforzano le proprie capacità, adottando misure mirate a garantire sicurezza e deterrenza.
La Lituania si sta preparando a raggiungere livelli record di spesa per la difesa il prossimo anno e, con importanti acquisti di carri armati, veicoli da combattimento per la fanteria e altri equipaggiamenti in programma, il governo di Vilnius sta attuando i piani per la creazione di una holding statale per la Difesa che coordinerà le attività di produzione di armi, equipaggiamenti e munizioni. Con tutta probabilità si tratterà di una società che farà parte del gruppo Epso-G che si occupa di energia e che potrà anche coinvolgere fornitori di tecnologia stranieri. Questa azienda acquisirà una partecipazione del 25,1% di Lithuania Defense Services, una joint venture costituita da Knds Deutschland e Rheinmetall Landsysteme per l’assemblaggio di 44 carri armati Leopard 2A8 destinati alle forze terrestri nazionali. 🔗 Leggi su Panorama.it
