Dietrofront del governo sulle pensioni scontro in maggioranza su età di uscita e riscatto della laurea

Il governo fa ancora marcia indietro sulle pensioni, generando tensioni nella maggioranza. La premier Giorgia Meloni si presenta in prima persona per annunciare un'ulteriore revisione, questa volta legata alla stretta sui riscatti di laurea. La manovra, in continuo mutamento, continua a suscitare discussioni e malumori, lasciando incertezza su temi chiave come l’età di uscita e le modalità di accesso alla pensione.

Roma, 18 dicembre 2025 – La manovra cambia ancora. È la premier, Giorgia Meloni, a scendere in campo in prima persona per annunciare l’ulteriore modifica al capitolo del maxi-emendamento con la stretta sui riscatti di laurea. È l’ultima mossa in una giornata in cui la maggioranza aveva mostrato vistose divisioni sulle nuove norme relative alle pensioni. Cambia anche l’emendamento sul contante: il tetto rimane di 5.000 euro e salta anche la misura sulla rivalutazione dell’oro da investimento. Le pensioni. Era stato il senatore leghista, Claudio Borghi, ad aprire le ostilità annunciando un sub-emendamento alla norma che prevedeva di fatto il "dimezzamento" del riscatto della laurea ai fini della pensione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

