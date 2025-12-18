Dietrofront del governo sul referendum | Faremo un decreto Il Pd | Gravissima scorciatoia

Il governo cambia rotta sul referendum, annunciando un decreto invece di seguire la via parlamentare. Il Pd critica duramente questa decisione, definendola una scorciatoia grave. Intanto, la giustizia si inserisce nel dibattito sulla manovra 2026, mentre le opposizioni sollevano polemiche sul testo riguardante le operazioni di voto per i referendum del prossimo anno. Un quadro politico in fermento, tra tensioni e nuove sfide.

Anche la giustizia finisce per essere uno dei temi che animano l'esame della manovra 2026. Un testo sulle operazioni di voto relative ai referendum del prossimo anno ha scatenato le polemiche delle opposizioni. E il governo Meloni ha deciso di fare un passo indietro su una proposta che riguardava. 🔗 Leggi su Today.it

