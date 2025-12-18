Dietrofront del governo su pensioni e lauree gli insulti di Putin agguato mortale in strada e le ultime notizie da sapere per iniziare la giornata

Benvenuti a Start, il nostro consueto appuntamento con le notizie più importanti della giornata. Oggi, tra cambi di rotta su pensioni e lauree, le parole di Putin, un grave agguato in strada e gli aggiornamenti da non perdere, vi accompagniamo in un giovedì 18 dicembre 2025 ricco di eventi. Restate con noi per essere sempre aggiornati e pronti a iniziare la giornata informati.

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è giovedì 18 dicembre 2025.Dietrofront sulle pensioniCambierà, dopo le polemiche, la norma inserita in manovra che riduce il peso del riscatto della laurea ai fini della maturazione dei. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Pensioni, il dietrofront del governo: «Correggeremo» Leggi anche: Pensioni e lauree, tensione nel governo. La premier: «L’emendamento va cambiato» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dietrofront sulle pensioni. In campo Meloni: 'Correggeremo'; Dietrofront del governo sulle pensioni, scontro in maggioranza su età di uscita e riscatto della laurea; Mazzata sul riscatto della laurea: una triennale varrà appena 6 mesi. Meloni: «Si applicherà solo per il futuro»; Dietrofront del governo su pensioni e lauree, gli insulti di Putin, agguato mortale in strada e le ultime notizie da sapere per iniziare la giornata. Dietrofront del governo sulle pensioni, scontro in maggioranza su età di uscita e riscatto della laurea - Saltano la norma sull’oro e l’aumento del tetto al contante ... msn.com

Dietrofront sulle pensioni. In campo la premier: 'Correggeremo' - Dopo una giornata tra malumori, imbarazzo e accuse alle classiche 'manine' protagoniste da sempre di scelte impopolari o scomode di tanti esecutivi, è la ... ansa.it

Dietrofront del Governo sulle pensioni, Meloni in campo: «Correggeremo» - Dopo una giornata tra malumori, imbarazzo e accuse alle classiche “manine” protagoniste da sempre di scelte impopolari o scomode di tanti esecutivi, è la ... unionesarda.it

Manovra dietrofront su laurea e militare. Il governo cambia ancora

Manovra 2026, salta il blocco delle compensazioni: il dietrofront del governo riapre allo scambio tra crediti d'imposta e debiti contributivi L’articolo 26 della Legge di bilancio puntava a vietare dal 1° luglio 2026 l’uso dei crediti d’imposta agevolativi per pagare - facebook.com facebook

Questa Manovra colpisce ancora una volta chi ha lavorato, studiato e rispettato le regole. Il Governo sceglie di fare cassa sulle pensioni, peggiorando una legge già ingiusta: allunga l’età pensionabile, penalizza chi ha riscattato la laurea, raddoppia le attese p x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.