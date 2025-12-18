Dieci film di prima visione nei cinema lecchesi Da Natale fuori Checco Zalone
A Lecce si preparano dieci nuove uscite cinematografiche per la settimana pre-natalizia, offrendo un’ampia scelta di film di prima visione nelle sale locali. Tra queste, spicca il nuovo film di Checco Zalone,
La settimana prima di Natale è caratterizzata da tante prime visioni diverse nelle sale lecchesi, alla vigili del periodo delle festività che sarà monopolizzato o quasi dal nuovo film di Checco Zalone Buen camino, in uscita il 25 dicembre.La trama di Father Mother Sister BrotherI membri di tre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Claudio Amendola e Davide Minnella al The Space Cinema Napoli prima della proiezione del film “Fuori la verità”
Leggi anche: Napoli, i calciatori al cinema per la prima di "AG4IN - Il film del quarto scudetto": primo posto al botteghino | VIDEO
Dieci film di prima visione nei cinema lecchesi. Da Natale fuori Checco Zalone; Calendario film uscita dicembre 2025; Su Sky un Natale all'insegna della magia di Harry Potter; Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Vita privata.
L'EFP European Film Promotion ha annunciato dieci promettenti e versatili attori/attrici europei esordienti. La presentazione della 29a edizione si terrà alla 76a edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino (12 al 22 febbraio 2026). - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.