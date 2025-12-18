Dick Van Dyke la moglie Arlene Silver denuncia la presenza di uno stalker | Mi segue da mesi

Arlene Silver, moglie di Dick Van Dyke, denuncia di essere vittima di stalking da mesi. Attraverso un video sui social, la donna ha condiviso la sua preoccupazione, riferendo di essere costantemente seguita e minacciata. La confessione arriva in un momento delicato, mettendo in luce la difficile situazione di sicurezza e privacy che sta vivendo accanto alla celebrità.

© Movieplayer.it - Dick Van Dyke, la moglie Arlene Silver denuncia la presenza di uno stalker : "Mi segue da mesi" Attraverso un video pubblicato sui social, la consorte della star di Mary Poppins e Citty Citty Bang Bang ha dichiarato di essere perseguitata da tempo. Arlene Silver, moglie di Dick Van Dyke, ha confessato ai suoi follower sui social di aver paura di uscire di casa a causa della presenza di un presunto stalker. Nel video, Silver spiega di aver saltato la lezione di yoga del mattino. Il motivo della sua assenza è legato alla presenza costante di una persona che da tempo, circa due mesi, la segue per le vie di Malibu, come ha confessato la consorte della star del cinema, da pochi giorni centenaria.

