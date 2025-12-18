Di Paola rompe con Azione e passa al gruppo misto | Rappresenterà l' evoluzione del gruppo Decaro presidente

Antonello Di Paola lascia Azione e si unisce al gruppo misto, annunciando che rappresenterà l’evoluzione del gruppo Decaro, di cui il sindaco è presidente. In aula, il consigliere comunale ha espresso tutta la sua amarezza e delusione per le scelte ritenute non condivisibili operate dal suo ex partito, che secondo lui ha abbandonato amministratori e iscritti. Un passo importante nel panorama politico locale, segnato da cambiamenti e nuove direzioni.

Abbandona Azione il consigliere comunale Antonello Di Paola e aderisce al gruppo misto. Confessa in aula tutta la sua amarezza e delusione per le "scelte non condivisibili" operate dal suo ormai ex partito che ritiene abbia abbandonato amministratori e iscritti.

