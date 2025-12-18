Di nuovo raffica di incidenti sulle strade di Genova | persone in ospedale e traffico rallentato

Un'altra mattinata difficile sulle strade di Genova, con una serie di incidenti che hanno coinvolto diversi veicoli. La situazione ha causato rallentamenti e disagi al traffico cittadino, anche se fortunatamente non si registrano feriti gravi. La città si trova a dover affrontare ancora una volta le conseguenze di questi eventi improvvisi, che complicano la mobilità e richiedono attenzione e prudenza dagli automobilisti.

© Genovatoday.it - Di nuovo raffica di incidenti sulle strade di Genova: persone in ospedale e traffico rallentato È di nuovo raffica di incidenti a Genova nella mattinata di oggi, giovedì 18 dicembre. Per fortuna non si registrano feriti gravi, ma le conseguenze sul traffico sono inevitabili.Cos'è successoIl primo caso poco prima delle 8 sulla sopraelevata, in direzione levante, con un motociclista di 35. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Incidente sull'autostrada A5 Torino-Aosta: auto si ribalta, due persone in ospedale e traffico rallentato Leggi anche: Due incidenti in un'ora sulla Valassina: a Monza traffico rallentato Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Raffica di incidenti sulle strade mantovane: ambulanza finisce nel fosso tra Rivalta e Sacca; Raffica di schianti sulle strade. Due feriti in uno scontro fra veicoli; Raffica di incidenti in Sopraelevata e autostrada, un’altra mattinata di caos per il traffico; Raffica di investimenti sulle strisce pedonali, gli incroci e le vie più a rischio a Genova. Genova, raffica di incidenti e traffico in tilt - Stamattina, poco prima delle 8, in Sopraelevata il primo incidente con un motociclista di 35 anni ferito liev ... ansa.it

Nuovo incidente in Sopraelevata, un’altra giornata di caos sulle strade di Genova - Coinvolto solo un motociclista di 35 anni, portato all'ospedale Galliera in codice giallo. msn.com

Raffica di incidenti sulla Provinciale. Rimini in Comune: “Aspettiamo che ci scappi il morto?” - Il motivo è semplice: la pioggerella fine o la semplice umidità (come in questo caso) provoca la patina sdrucciolevole che, abbinate alla serie di curve e ... chiamamicitta.it

Leggi qui https://www.zmedia.it/rifiuti-abbandonati-in-via-aspromonte-raffica-di-controlli-e-sanzioni-in-arrivo-a-gioia-tauro/ Nuovo cumulo di rifiuti nel cuore della città: l’Assessore Guerrisi annuncia tolleranza zero, mentre il Sindaco Scarcella invita i cittadin - facebook.com facebook

Rifiuti abbandonati, raffica di controlli ad Ascoli con Polizia Municipale ed Ecoinnova x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.