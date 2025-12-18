Di Marzio rivela | Il Milan avrebbe anche aspettato Zirkzee ma …
Gianluca Di Marzio svela dettagli sul calciomercato del Milan, rivelando che i rossoneri hanno atteso Zirkzee prima di prendere decisioni importanti. Il giornalista analizza le strategie di mercato e le scelte fatte dal club, con un focus su Fullkrug e l'interesse per l’attaccante olandese. Un quadro interessante che mette in luce le mosse dei meneghini in questa sessione estiva.
Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolare su Fullkrug e Zirkzee. Ecco l'estratto da Il Tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
P - PASSIONE Luka Modric al Milan è una rivelazione, Di Marzio rivela: "Ecco chi ci ha pensato per primo" Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook
Notizia bomba sul mercato Milan! Di Marzio rivela a Sky Sport che l'arrivo di un nuovo attaccante dipende dall'uscita di Gimenez. Lucca nel mirino. Chi si muoverà per primo #Milan #Calciomercato #DiMarzio #Gimenez #Lucca x.com
