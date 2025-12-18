Di Marzio rivela | Il Milan avrebbe anche aspettato Zirkzee ma …

Gianluca Di Marzio svela dettagli sul calciomercato del Milan, rivelando che i rossoneri hanno atteso Zirkzee prima di prendere decisioni importanti. Il giornalista analizza le strategie di mercato e le scelte fatte dal club, con un focus su Fullkrug e l'interesse per l’attaccante olandese. Un quadro interessante che mette in luce le mosse dei meneghini in questa sessione estiva.

© Pianetamilan.it - Di Marzio rivela: “Il Milan avrebbe anche aspettato Zirkzee, ma …”

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolare su Fullkrug e Zirkzee. Ecco l'estratto da Il Tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

