Di Marzio il Napoli ha un’idea per il vice Di Lorenzo
Il Napoli si prepara a rafforzare la rosa con un occhio rivolto al futuro, cercando un vice Di Lorenzo che possa garantire qualità e affidabilità. La società lavora con attenzione alle strategie di calciomercato, puntando a consolidare la squadra per mantenere alti i livelli di competitività. Un investimento mirato per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione.
Il Napoli guarda con attenzione al futuro e pianifica già le prossime mosse di calciomercato, consapevole della necessità di rinforzare una rosa chiamata a restare competitiva su più fronti. A fare il punto sulle strategie della dirigenza azzurra è stato Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, intervenuto nell'edizione odierna del quotidiano Il Tempo.
