Di Marzio analizza il mercato delle big | Juve prudente Inter attenta sugli esterni

Il mercato delle grandi si muove con strategie distinte. La Juventus si presenta con cautela, mentre l'Inter monitora attentamente gli esterni. Di Marzio analizza le mosse di gennaio, svelando le tattiche dei nerazzurri di Chivu e le scelte dei bianconeri, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche delle big del calcio italiano.

Inter News 24 Di Marzio sul mercato Inter e Juventus: strategie diverse e poche mosse a gennaio: cosa filtra sulla tattica dei nerazzurri di Chivu. Intervistato da Il Tempo, Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sulle strategie delle principali big italiane in vista della sessione invernale, soffermandosi in particolare su Juventus, Inter e Napoli. Dalle sue parole emerge un quadro piuttosto chiaro: gennaio sarà un mese di riflessioni più che di rivoluzioni, con scelte ponderate e pochi colpi ad effetto. Per quanto riguarda la Juventus, Di Marzio sottolinea come il club bianconero debba fare i conti con una situazione economica delicata. 🔗 Leggi su Internews24.com

