Di Lorenzo a Mediaset | Stasera grande partita cercheremo di vincere anche la finale!

Lorenzo si prepara ad affrontare una sfida importante, con l’obiettivo di conquistare anche la finale. La sua determinazione e il suo impegno sono al centro dell’attenzione, mentre i tifosi attendono con entusiasmo un risultato positivo. La serata promette emozioni intense e speranze di vittoria, in un momento cruciale per il protagonista e per tutti i sostenitori.

© Internews24.com - Di Lorenzo a Mediaset: «Stasera grande partita, cercheremo di vincere anche la finale!» Inter News 24 . Le parole del capitano del Napoli. Giovanni Di Lorenzo, capitano e perno della difesa del Napoli, ha manifestato tutto il suo entusiasmo ai microfoni di Mediaset al termine della semifinale di Supercoppa vinta contro il Milan. Il terzino della Nazionale ha evidenziato come il successo dei partenopei sia nato da un atteggiamento impeccabile e da un grande spirito di sacrificio messo in campo da tutti i compagni. Focalizzandosi sulla tenuta arretrata, il numero 22 ha spiegato che la squadra era consapevole della necessità di difendere con ordine, riuscendo però a mixare una copertura attenta con momenti di forte aggressività nei frangenti decisivi. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Pavlovic prima di Juve Milan: «Stasera grande partita, vogliamo continuare a vincere. Allegri ci chiedo questo» Leggi anche: Di Lorenzo: «Oggi abbiamo fatto una grande partita anche nel darci una mano» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Alfonso Signorini, bufera per le pesanti accuse di Fabrizio Corona. E il GF è a rischio; Serie Tv Sandokan, Mediaset sfida la Rai (e Can Yaman) con Kabir Bedi: la mossa a sorpresa; Grande Fratello Vip, rumor sul conduttore: Ilary Blasi prima alternativa a Signorini; Diffidati Napoli in Champions League, due giocatori a rischio squalifica!. Di Lorenzo a Mediaset: "Il Napoli c'è! Gran partita oggi per spirito e atteggiamento" - Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria per 2- tuttonapoli.net

Contrordine! Il Grande Fratello non finisce stasera: quando ci sarà la finale e perché è slittata - La finale del Grande Fratello 2025 non va in onda stasera 15 dicembre: ecco a quando è slittata e perché. msn.com

Il Grande Fratello raddoppia: stasera alta tensione - Per il momento no e proprio per cercare di scongiurare il più possibile quella che sarebbe la soluzione più estrema, ecco alcuni ... quotidiano.net

? Grande Fratello, colpo di scena: la Ventura annuncia i finalisti ed elimina a... #shorts

Gerry Scotty fa i complimenti in diretta a Lorenzo Sabatini alla Ruota della Fortuna.. Campione del Mondo di Yo-Yo! Il nostro campione Amiatino di Abbadia San Salvatore screenshot @Canale Mediaset - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.