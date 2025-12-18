Un retroscena di Mangiapoco svela un aspetto sorprendente di Di Gregorio Juve, portiere della Next Gen. In un aneddoto condiviso con JuventusNews24, il giovane portiere racconta gli allenamenti con la Prima Squadra, mettendo in luce il rapporto umano e la complicità con i colleghi. Un quadro sincero e affascinante di un ambiente caratterizzato da passione, dedizione e solidarietà.

© Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve e quel retroscena di Mangiapoco: «Di lui mi ha sempre sorpreso questo aspetto in particolare». Poi svela un aneddoto

Di Gregorio Juve, il portiere della Next Gen svela i retroscena degli allenamenti con la Prima Squadra esaltando il rapporto umano con il collega. Il salto dalla seconda squadra al palcoscenico dei grandi è un passaggio cruciale, fatto di emozioni, apprendimento tecnico e, soprattutto, confronto umano. Stefano Mangiapoco, estremo difensore in forza alla Juventus Next Gen, ha avuto l’opportunità di vivere in prima persona l’atmosfera della Continassa, lavorando fianco a fianco con i tre “mostri sacri” che difendono la porta della Prima Squadra: Michele Di Gregorio, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Brocchi a difesa di due bianconeri: «Per anni ho detto che Locatelli sarebbe diventato un giocatore importante, l’ho aiutato in questa cosa. Non toccatemi Di Gregorio, deve essere lui il portiere titolare della Juve». Poi svela questo retroscena

Leggi anche: Matri elogia quel calciatore bianconero: «È in grado di valorizzarsi sempre anche da solo. Spalletti? Ora da lui mi aspetto questo»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Spalletti, spunta fuori una discussione in campo con quel giocatore della Juve. Cosa è successo?; Spalletti spunta fuori una discussione in campo con quel giocatore della Juve Cosa è successo?; Juventus | il nome più caldo è Gonzalez.

Retroscena Napoli-Juventus, Spalletti e Yildiz richiamano Di Gregorio: ecco cosa gli hanno detto - Nel corso della trasmissione Bordocam in onda su Dazn, è stato rivelato che nel corso della partita contro il Napoli, qualcosa in casa Juventus nin funzionava e in particolare Locatelli ... tuttojuve.com