Paolo Di Canio ricorda l’atmosfera unica della Juventus degli anni passati, un ambiente plasmato da figure leggendarie come Boniperti e Trapattoni. Ora, promuovendo Luciano Spalletti, sottolinea l’importanza di valori e identità per il rilancio bianconero, evidenziando ciò che il nuovo allenatore può portare alla squadra per ritrovare il successo e la grinta che hanno sempre contraddistinto il club.

© Calcionews24.com - Di Canio svela: «Alla Juve si respirava un’identità fortissima. Quando arrivai io c’erano Boniperti, Trapattoni, erano delle istituzioni: trasmettevano questi valori» – VIDEO

Paolo Di Canio promuove Luciano Spalletti: ecco che cosa ha dato alla Juventus e cosa serve per rilanciarsi. Le parole – VIDEO Durante lo Sky Christmas Day organizzato nella sede milanese dell’emittente, Paolo Di Canio ha analizzato il momento della Juventus. L’ex attaccante bianconero ha promosso l’impatto di Luciano Spalletti, sottolineando come il tecnico toscano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

