Di Canio svela | Alla Juve si respirava un’identità fortissima Quando arrivai io c’erano Boniperti Trapattoni erano delle istituzioni | trasmettevano questi valori – VIDEO

Paolo Di Canio ricorda l’atmosfera unica della Juventus degli anni passati, un ambiente plasmato da figure leggendarie come Boniperti e Trapattoni. Ora, promuovendo Luciano Spalletti, sottolinea l’importanza di valori e identità per il rilancio bianconero, evidenziando ciò che il nuovo allenatore può portare alla squadra per ritrovare il successo e la grinta che hanno sempre contraddistinto il club.

Di Canio: "Spalletti sta ridando identità alla Juve. Servono regole, disciplina e una punta vera" - Le Feste dello Sport, svoltosi oggi alla sede di Sky a Milano Rogoredo e in cui è stata presentata la programmazione dell’emittente per ... tuttojuve.com

Di Canio: "Ecco come Spalletti dovrebbe far giocare la Juventus" - Paolo Di Canio, ex attaccante e attuale commentatore su Sky, parla della Juventus, la cui panchina ora viene affidata a Luciano Spalletti: "Per la Juve è un'ottima cosa che arrivi Spalletti, che potrà ... calciomercato.com

