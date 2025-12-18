Di Canio fa le carte a Juventus-Roma | Gasp lo scudetto sarebbe un miracolo

Di Canio analizza Juventus-Roma e il difficile percorso di Gasperini verso lo scudetto. Quattro asterischi accompagnano questa fase, simbolo di incertezze e speranze, mentre molte decisioni importanti saranno definite nell’ultimo weekend prima delle festività natalizie, lasciando spazio a emozioni e sorprese nel cuore della stagione.

© Panorama.it - Di Canio fa le carte a Juventus-Roma: “Gasp, lo scudetto sarebbe un miracolo” Quattro asterischi con cui convivere fino alla metà di gennaio, ma anche alcuni verdetti che saranno scritti nell’ultimo week end della Serie A prima di Natale. Senza che poi ci si fermi, visto che il calendario compresso di questa stagione avrà come effetto collaterale la sparizione della pausa invernale. Non ci sarà il Boxing Day, esperimento tentato una volta copiando gli inglesi e fallito, ma di fatto il calcio non si fermerà mai. Il campo centrale dell’ultimo turno pre-natalizio sarà lo Stadium di Torino per una sfida di grande storia e fascino che l’andamento della prima fase del campionato ha reso, però, anche un big match con riflessi immediati sulla classifica. 🔗 Leggi su Panorama.it Leggi anche: Di Canio: “Il Milan ha vinto l’ultimo scudetto con dirigenti Italiani. La Juventus deve…” Leggi anche: Mirante: "Dallo scudetto in rossonero a Gasp come un secondo padre. Milan-Roma è la mia partita" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Di Canio fa le carte a Juventus-Roma: “Gasp, lo scudetto sarebbe un miracolo” - Mentre Napoli, Inter, Milan e Bologna volano in Arabia, a Torino si gioca uno Juventus- panorama.it

Di Canio svela: «Alla Juve si respirava un’identità fortissima. Quando arrivai io c’erano Boniperti, Trapattoni, erano delle istituzioni: trasmettevano questi valori ... - Paolo Di Canio promuove Luciano Spalletti: ecco che cosa ha dato alla Juventus e cosa serve per rilanciarsi. calcionews24.com

Di Canio, "Valori Juve persi. Boniperti e quel "Troppo tardi" che mi segnò per sempre. Spalletti..." - L'ex attaccante, tra le altre, anche dei bianconeri ha commentato il momento della squadra: "Sono andati via grandi calciatori e qualcosa si è perso" ... msn.com

Un villaggio da aiutare, una coppa da conquistare e molte carte da consumare. Oggi vi parliamo di A wild venture, un gioco dalle meccaniche particolari con una grafica spettacolare! Cranio Creations - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.