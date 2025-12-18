Di Canio e la Serie A tra modelli esteri e lotta scudetto | Inter e Napoli fanno un altro sport

Paolo Di Canio analizza il panorama della Serie A, evidenziando le differenze con i modelli esteri e la corsa scudetto. Tra limiti strutturali e gerarchie consolidatesi, l’ex calciatore sottolinea come Inter e Napoli sembrino giocare in un’altra lega. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulla situazione attuale del calcio italiano, tra sfide e aspettative di un campionato sempre più competitivo.

Inter News 24 Di Canio ha analizzato accuratamente il campionato italiano tra limiti strutturali, big in panchina e gerarchie al vertice: le parole. Nel corso di una lunga intervista concessa a Il Messaggero, Paolo Di Canio, ex calciatore e oggi opinionista televisivo, ha tracciato un’analisi ampia e senza sconti sullo stato di salute della Serie A, soffermandosi sulle differenze con i grandi campionati europei, sul lavoro degli allenatori più discussi e, soprattutto, sulla corsa scudetto che vede Inter e Napoli come riferimenti principali. Il punto di partenza è una riflessione di sistema, che mette a confronto il calcio italiano con quello inglese. 🔗 Leggi su Internews24.com

