Giovedì 18 dicembre, tensioni al presidio dei lavoratori Bs Autotrasporti operanti per DHL a Livorno, con momenti di tensione e scontri. La situazione si è sbloccata con l'apertura di un tavolo di conciliazione, sperando in una soluzione che possa tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti in questa difficile vertenza.

© Livornotoday.it - Dhl Livorno, corrieri Bs Autotrasporti in sciopero: tensione al presidio, poi l'apertura di un tavolo di conciliazione

Tensione nella mattina di giovedì 18 dicembre al presidio dei lavoratori Bs autotrasporti che operano in appalto per il colosso tedesco di trasporti e contratti logistici Dhl. Da due giorni in sciopero per problematiche annose e mai risolte e in seguito a un incontro richiesto ma “negato”. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Nuovo sciopero e presidio dei farmacisti per il contratto: "Federfarma torni al tavolo di trattativa coi sindacati"

Leggi anche: Nave israeliana in arrivo a Livorno, continua il presidio al Terminal Darsena Toscana: "Portuali ancora in sciopero, un messaggio a tutta l'Italia". FOTO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sciopero e presidio davanti alla sede della DHL a Livorno.

Sciopero DHL, USB: “Lunedì parti convocate da Salvetti ma lo stato di agitazione resta aperto” - USB, che ha la maggioranza degli iscritti tra gli operativi, aveva chiesto un incontro per affrontare alcune p ... livornopress.it

Secondo giorno di sciopero alla DHL di Livorno: lavoratori di nuovo fermi in zona Picchianti - Prosegue la protesta dei lavoratori della DHL in appalto alla BS Autotrasporti nella zona industriale di Picchianti, a Livorno, dove è in corso il secondo giorno consecutivo di sciopero indetto dal ... livornopress.it

#sciopero e presidio alla DHL di Livorno L'azienda in appalto non è intenzionata ad aprire un confronto con l'organizzazione sindacale. Sono numerose le problematiche segnalate dai corrieri. Problematiche che la società si rifiuta di discutere - facebook.com facebook

Al PalaDozza non si festeggia, la Fortitudo batte due volte Livorno. Ma che spavento nell'ultimo quarto x.com