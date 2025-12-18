Demos accanto al Comitato Alberi di Saione

Il 18 dicembre 2025, Demos, l'Osservatorio dei cattolici democratici, si è schierato al fianco del Comitato «Alberi di Saione» di Arezzo. Membri dell'organizzazione hanno partecipato attivamente alla raccolta firme e hanno seguito da vicino il percorso partecipativo dei cittadini, contribuendo a difendere gli alberi di Piazza Saione e promuovere un impegno condiviso per il rispetto e la tutela del patrimonio naturale locale.

© Lanazione.it - Demos accanto al Comitato «Alberi di Saione» Arezzo, 18 dicembre 2025 – «L’Osservatorio dei cattolici democratici Demos sostenne la raccolta firme per salvare gli alberi di Piazza Saione, suoi membri fanno parte attiva del Comitato, ha seguito il percorso partecipativo dei cittadini di Saione. Ora l’Amministrazione comunale sulla pedonalizzazione della piazza sembra tornare indietro. L’ingorgo di Saione è la scelta di Ghinelli? Prima la “ scellerata “ collocazione della Caserma della Municipale in via Fabio Filzi, ora piazza Saione “soffocata “ dalle auto. Gli alberi salvati dai cittadini, la pedonalizzazione della piazza segno partecipativo della società civile di Saione, la scultura evocativa di Venturino Venturi “ San Francesco e la Lupa “ accanto agli alberi salvati di Saione. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: «Piazza Saione: lavori, scritte, informazione», interviene Demos Leggi anche: Ambiente, il Comitato in difesa degli alberi: “Abbattimenti indiscriminati, vogliamo chiarezza” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gallarate, “sugli alberi per difendere il bosco”: gli ultrà di via Curtatone contro le ruspe - La protesta contro il taglio delle piante nel bosco di due ettari di via Curtatone, a Gallarate, corre ... ilgiorno.it SCIOPERO, L’ABRUZZO IN PIAZZA CONTRO UNA MANOVRA CHE NEGA IL FUTURO Il Partito Democratico oggi era all’Aquila, accanto alla Cgil e ai lavoratori, perché la situazione economica e sociale dell’Abruzzo non è più sostenibile. I venti pullman arriv - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.