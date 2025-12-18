demenza frontotemporale grn mutata besta milano in studio su terapia genica

Il 18 dicembre a Roma, Besta Milano ospiterà uno studio innovativo sulla terapia genica per la demenza frontotemporale con mutazioni del gene Grn. Questa ricerca rappresenta un passo avanti importante nella lotta contro questa malattia neurodegenerativa, offrendo speranze concrete di arrestare o rallentare la sua progressione. Un’occasione unica per approfondire le prospettive terapeutiche e le ultime scoperte scientifiche nel campo.

Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - Arrestare la progressione della demenza frontotemporale con mutazioni del gene Grn. E' l'obiettivo di AviadoBio, azienda pionieristica nel campo della terapia genica, dedicata allo sviluppo e alla fornitura di farmaci potenzialmente rivoluzionari per le malattie neurodegenerative, che ha annunciato oggi l'avvio in Italia della sperimentazione clinica di fase 1-2 Aspire-Ftd. La sperimentazione valuta Avb-101, una terapia genica sperimentale, nelle persone affette da demenza frontotemporale (Ftd) con mutazioni del gene Grn (Ftd-Grn). L'Istituto neurologico Carlo Besta di Milano è l'unico centro italiano che partecipa allo studio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

