Delta Air Lines il presidente Glen Hauenstein lascia l’incarico

Delta Air Lines annuncia che il presidente Glen Hauenstein lascerà il suo incarico il 28 febbraio 2026, segnando la fine di un'era per la compagnia. Dopo anni di leadership, Hauenstein ha deciso di dedicarsi a nuove sfide, lasciando un'importante eredità nel settore dell’aviazione. La sua partenza rappresenta un momento di transizione, mentre Delta si prepara a affrontare il futuro con nuove strategie e visioni.

Glen Hauenstein lascerà l’incarico di presidente di Delta Air Lines il 28 febbraio 2026. Il numero uno della compagnia aerea ha annunciato il proprio ritiro. Resterà in azienda come consulente strategico fino alla fine del prossimo anno per garantire la continuità della visione aziendale, per poi lasciare del tutto. Hauenstein è in Delta Air Lines dal 2005. Nel 2016 è stato nominato presidente e ha dato un contributo importante nella crescita della compagnia negli ultimi 10 anni. L’amministratore delegato Ed Bastian, nel salutarlo, ha affermato: «La visione e la mentalità strategica di Glen sono state essenziali per trasformare Delta nella principale compagnia aerea globale che siamo oggi». 🔗 Leggi su Lettera43.it

